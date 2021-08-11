Украинская каноистка Лузан заступилась за Магучих из-за травли за фотографию с Ласицкене

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Двукратный призёр летней Олимпиады в Токио украинская каноистка Людмила Лузан высказалась о травле украинской легкоатлетки Ярославы Магучих за фотографию с россиянкой Марией Ласицкене на Играх-2020.
Украинская каноистка Лузан заступилась за Магучих из-за травли за фотографию с Ласицкене
  • Reuters

«У неё не было никаких плохих намерений. Она была счастлива, что она в тройке призёров, и из уважения к своей конкурентке они обнялись и сделали фото. Я не вижу в этом ничего плохого. Я уверена, что Магучих патриот нашей страны», — приводит слова Лузан «СТРАНА.ua».

Напомним, Ласицкене завоевала золотую медаль в соревнованиях по прыжкам в высоту, а Магучих — бронзовую. После соревнований легкоатлетки вместе сфотографировались.

Ранее вице-президент НОК Украины отреагировал на фотографию Магучих с Ласицкене.

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