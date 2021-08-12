В Госдуме призвали украинских политиков обеспечить безопасность Магучих

Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв призвал украинских политиков обеспечить безопасность легкоатлетки Ярославы Магучих, которую травят из-за фотографии с россиянкой Марией Ласицкене.

«Вместо восхваления замечательной спортсменки они начинают её гнобить. Ярослава права, что никакой политики в той фотографии не было. Я призываю украинских политиков обеспечить поддержку и безопасность спортсменки, потому что эта ситуация может выйти из-под контроля», — приводит слова Свищёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, Ласицкене завоевала золотую медаль в соревнованиях по прыжкам в высоту, а украинка — бронзовую. После соревнований легкоатлетки вместе сфотографировались.

Ранее Магучих прокомментировала совместную фотографию с россиянкой Марией Ласицкене на летних Олимпийских играх в Токио.