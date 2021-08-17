Горуна нецензурно отреагировал на критику Могучих за фото с Ласицкене

Бронзовый призёр летней Олимпиады в Токио украинский каратист Станислав Горуна объяснил, почему он заступился за легкоатлетку Ярославу Могучих после критики из-за совместного фото с россиянкой Марией Ласицкене на Играх-2020.

«Потому что это кошмар (В оригинале использовано нецензурное слово. — RT). Что творится, такая дикуха просто. Могучих берёт принципиально важную медаль для Украины. Более чем из 40 украинских легкоатлетов, которые там были, она единственная, кто взяла медаль. Эйфория и так далее», — сказал Горуна в интервью YouTube-каналу «Отдушивдушу».

По его словам, фотографироваться со своими соперницами — это нормальное спортивное поведение. Тем более что Могучих не вкладывала никакой политический контекст в свои действия.

Напомним, украинская легкоатлетка выиграла бронзовую медаль в соревнованиях по прыжкам в высоту. После окончания она сфотографировалась в секторе с россиянкой Марией Ласицкене, завоевавшей золото.

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