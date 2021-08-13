Замминистра обороны Украины рассказала о встрече с легкоатлеткой Магучих

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о встрече с украинской легкоатлеткой Ярославой Могучих.

«Мы встретились. Ковра там не было. Напомню, я обращалась ко всем с просьбой прекратить травлю, пока Ярослава сама не объяснит ситуацию», — написала Маляр на своей странице в Facebook.

По словам замминистра обороны Украины, Магучих горда принадлежать рядам военнослужащих ВСУ.

«Для того чтобы поставить точку в этом вопросе, сообщаю: недоработки будут устранены, спортсмены-военнослужащие в дальнейшем будут должным образом ознакомлены с Доктриной публичного общения», — написала она.

Напомним, украинская легкоатлетка выиграла бронзовую медаль в соревнованиях по прыжкам в высоту. После соревнований она сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене, завоевавшей золото.

Ранее Магучих прокомментировала совместную фотографию с Ласицкене на ОИ в Токио.