Замминистра обороны Украины рассказала о встрече с легкоатлеткой Магучих

Короткая ссылка
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о встрече с украинской легкоатлеткой Ярославой Могучих.
Замминистра обороны Украины рассказала о встрече с легкоатлеткой Магучих
  • Reuters

«Мы встретились. Ковра там не было. Напомню, я обращалась ко всем с просьбой прекратить травлю, пока Ярослава сама не объяснит ситуацию», — написала Маляр на своей странице в Facebook.

По словам замминистра обороны Украины, Магучих горда принадлежать рядам военнослужащих ВСУ.

«Для того чтобы поставить точку в этом вопросе, сообщаю: недоработки будут устранены, спортсмены-военнослужащие в дальнейшем будут должным образом ознакомлены с Доктриной публичного общения», — написала она.

Напомним, украинская легкоатлетка выиграла бронзовую медаль в соревнованиях по прыжкам в высоту. После соревнований она сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене, завоевавшей золото.

Ранее Магучих прокомментировала совместную фотографию с Ласицкене на ОИ в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить