Олимпийский чемпион с Украины рассказал о конфликте на расовой почве в центре Киева
- Reuters
«Несколько минут назад неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивали обидные вещи типа «Чёрная обезьяна что-то знает о патриотизме?!» и «Уезжай в Африку!», — написал Беленюк в Facebook.
По его словам, дело до драки не дошло, но ему стало интересно, может ли он считать себя украинцем и какие критерии патриотизма вообще есть. Кроме того, спортсмен задался вопросом, насколько олимпийский чемпион может чувствовать себя безопасно в родном городе и своей стране.
«И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые жизнь положили на его прославление?!» — добавил Беленюк.
Беленюк завоевал золото в Олимпиаде в Токио в весовой категории до 87 кг.
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