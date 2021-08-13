Олимпийский чемпион с Украины рассказал о конфликте на расовой почве в центре Киева

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и депутат украинской партии «Слуга народа» Жан Беленюк рассказал о конфликте в центре Киева.

«Несколько минут назад неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивали обидные вещи типа «Чёрная обезьяна что-то знает о патриотизме?!» и «Уезжай в Африку!», — написал Беленюк в Facebook.

По его словам, дело до драки не дошло, но ему стало интересно, может ли он считать себя украинцем и какие критерии патриотизма вообще есть. Кроме того, спортсмен задался вопросом, насколько олимпийский чемпион может чувствовать себя безопасно в родном городе и своей стране.

«И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые жизнь положили на его прославление?!» — добавил Беленюк.

Беленюк завоевал золото в Олимпиаде в Токио в весовой категории до 87 кг.

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