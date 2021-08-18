Ласицкене не получила визу и пропустит американский этап Бриллиантовой лиги
- Reuters
«К сожалению, мы не смогли получить разрешение на въезд в США, поэтому Мария пропустит американский этап. Благодарим всех, кто пытался нам помочь», — цитирует Назарову РБК.
Этап Бриллиантовой лиги пройдёт в Юджине (штат Орегон) 21 августа.
Ласицкене является трёхкратной чемпионкой мира, также она завоевала золото на минувших Олимпийских играх в Токио.
Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что Ласицкене достойна звания Героя России за выступление на ОИ в Токио.