Вяльбе считает, что Ласицкене достойна звания Героя России за выступление на ОИ в Токио

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила выступление отечественной прыгуньи в высоту Марии Ласицкене на летней Олимпиаде в Токио, где спортсменка завоевала золотую медаль.
Вяльбе считает, что Ласицкене достойна звания Героя России за выступление на ОИ в Токио
  • Reuters

«Конечно, не всё удалось посмотреть, поскольку разница во времени давала о себе знать. В целом всё, что хотела, я увидела, в том числе и в повторе. Мне кажется, это было отличное выступление наших спортсменов. Конечно, обидно, что нет ни одного золота в игровых видах спорта. Но на этот счёт я сама говорила, что мы несколько зажрались, надо радоваться тому, что есть. Мы болели за Машу Ласицкене всей семьёй. Я думаю, ей Героя России можно давать. Учитывая, в какой ситуации находится наша лёгкая атлетика, она себя показала большим молодцом. Это спортсменка и чемпионка с большой буквы», — цитирует слова Вяльбе РИА Новости.

По итогам Олимпиады-2020 Ласицкене была удостоена ордена Дружбы.

Ранее сообщалось, что Ласицкене до сих пор не получила визу США для участия в Бриллиантовой лиге.

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