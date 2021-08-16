ВФЛА объявила о формировании независимой дисциплинарной комиссии

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Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) объявила о формировании независимой дисциплинарной комиссии как отдельного юрисдикционного органа организации.
ВФЛА объявила о формировании независимой дисциплинарной комиссии
  • © KIRILL KUDRYAVTSEV
  • AFP

Об этом сообщается на сайте ВФЛА.

Отмечается, что основной задачей комиссии является рассмотрение результатов проверок нарушений кодекса этики организации и других локальных нормативных актов ВФЛА. При этом для исключения возможных конфликтов интересов ни один член комиссии не может являться спортсменом, тренером, судьёй по лёгкой атлетике, причём это касается как настоящего времени, так и прошлого.

Кандидаты в новый орган федерации обязаны обладать безупречной репутацией, отсутствием дисквалификаций и судимостей. 

ВФЛА будет принимать заявки кандидатов в комиссию до 25 августа.

Ранее исполняющая обязанности главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики Ирина Привалова прокомментировала победу прыгуньи в высоту Марии Ласицкене на Играх в Токио.

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