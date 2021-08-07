Глава ВФЛА: Ласицкене показала, как борются настоящие чемпионы

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Исполняющая обязанности главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) олимпийская чемпионка Ирина Привалова прокомментировала победу прыгуньи в высоту Марии Ласицкене на Играх в Токио.

«Сегодня мы пережили ни с чем не сравнимые эмоции, которые подарила нам прыгунья в высоту Мария Ласицкене. На Олимпийских играх в Токио она не только стала сильнейшей с замечательным результатом 2,04, но и показала, как борются настоящие чемпионы. Мы все знаем, какой непростой у Марии был сезон, что на Олимпиаде она выступала после травмы, а многие скептики не верили в успех многократной чемпионки мира. Тем радостнее этот триумф нашей блистательной прыгуньи в высоту и её тренера Геннадия Габриляна. От имени ВФЛА и от себя лично наши самые искренние поздравления победителям!» — цитирует слова Приваловой пресс-служба ВФЛА.

Ранее Путин поздравил Ласицкене с золотом ОИ в Токио.

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