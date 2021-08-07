Путин поздравил Ласицкене с золотом ОИ в Токио

Президент России Владимир Путин поздравил легкоатлетку Марию Ласицкене с завоеванием золотой медали в прыжках в высоту на Олимпийских играх, которые проходят в Токио.

«Уважаемая Мария Александровна! Я поздравляю вас с блестящей победой в Токио. Единственная трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту, вы снова успешно защитили честь отечественной школы лёгкой атлетики. Исключительное мастерство и собранность, а также уверенность в своих силах принесли Вам первое в спортивной биографии олимпийское золото, а также искреннюю радость многочисленным российским болельщикам. Я от души желаю благополучия, удачи и новых свершений», — цитирует текст телеграммы Путина пресс-служба ВФЛА.

Ласицкене одержала победу, став единственной участницей соревнований, взявшей высоту 2,04 м.

Ранее сообщалось, что россияне завоевали семь медалей в 15-й день Олимпиады в Токио.