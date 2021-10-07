«Не несём ответственности»: в Чехии грубо объяснили отказ в визах сборной России по американскому футболу

Чешская ассоциация американского футбола обвинила Россию в «десятилетиях оккупации». Кроме того, как сообщают СМИ, в личной переписке представитель чешской ассоциации обвинил РФ в «террористических атаках». Поводом для столь громких заявлений стал скандал, связанный с отменой матча между сборными двух стран. Встреча должна была состояться 2 октября, но отечественная команда не смогла приехать на неё из-за отсутствия виз, которые не выдала чешская сторона. Однако сборная России была объявлена победителем после подбрасывания монетки.

Сборная России по американскому футболу лишилась возможности сыграть с национальной командой Чехии в матче чемпионата Европы из-за того, что игрокам не выдали визы для въезда в страну. Местная ассоциация американского футбола (ЧААФ) отреагировала на это вызывающим заявлением, в котором обвинила Россию в «оккупации».

Игра двух сборных должна была первоначально пройти ещё 4 сентября. Предполагалось, что команды разыграют путёвку на матч за девятое место и сохранение прописки в дивизионе A континентального первенства. Однако ещё в июне стало известно, что встречу придётся перенести на 2 октября из-за возможных проблем с оформлением виз.

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Однако за лето российским игрокам так и не удалось добиться от чешской стороны разрешения на въезд. В конце сентября было объявлено, что октябрьский матч не состоится и одной из команд засчитают техническое поражение. В дело вмешалась Международная федерация американского футбола (IFAF). Рассмотрев обстоятельства дела, комитет по соревнованиям не смог определить виновника возникшей ситуации и постановил определить победителя матча с помощью подбрасывания монетки.

Сборная России выиграла в этом слепом жребии, однако итог не удовлетворил в полной мере Федерацию американского футбола России (ФАФР). Её президент Артемий Роговой заявил, что не хотел бы определять победителя таким способом, и рассказал, почему в срыве матча считает виноватыми чешских коллег.

«Мы абсолютно демотивированы действиями IFAF. Вся необходимая информация для получения приглашения была отправлена принимающей стороне 17 августа, но получили мы его лишь 23 сентября. Срыв дедлайна произошёл из-за того, что контактное лицо чешской федерации находилось в отпуске, отказывалось принимать действия по организации матча и не делегировало свои полномочия другим лицам. В регламенте чемпионата есть пункт про ненамеренный срыв игры по вине одной из сторон. Комиссия отказалась его применять и разделила ответственность между сторонами, вменив нам задним числом обязательства по отправке документов более ранней датой», — цитировала Рогового Восточно-Европейская Суперлига.

Помимо недовольства выполнением чешской стороной своих обязательств, функционер также упомянул о неких репликах в адрес страны с чешской стороны. Он пообещал не оставлять их без реакции.

Вскоре стало известно, что же такого возмутительного написал глава ЧААФ Михал Росивал. Об этом рассказал обозреватель американского футбола Дмитрий Хайтовский на своей странице в социальной сети. Он процитировал одно из писем, пришедших в ФАФР во время обсуждения сложившейся ситуации.

«Мы, ЧААФ, определённо не обязаны делать вам визы. Мы делаем всё возможное, чтобы помочь, но не несём ответственности за визы граждан России. ЧААФ не несёт ответственности за террористические атаки на чешской земле, совершённые военнослужащими российской разведки, и шаги, предпринятые Российской Федерацией против чешского посольства в Москве. Но, опять же, если Россия хочет начать говорить о честной игре, то меня это полностью устраивает. Я просто надеюсь, вы знаете, что не сможете участвовать в международных соревнованиях под российским флагом. Из-за того, что вы понимаете под «честной игрой». Это факты», — перевёл Хайтовский слова Росивала.

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В свою очередь, ЧААФ опубликовала подробное разъяснение своей позиции. В нём сказано, что проволочка с оформлением виз возникла из-за того, что Россия подала слишком большой список из 95 человек, из которых 11 не имели загранпаспортов. Его сразу не стали рассматривать в чешских органах госбезопасности, предложив сократить количество приезжающих. Итоговое разрешение было передано в посольство Чехии в России только 23 сентября, за девять дней до матча, два из которых были выходными. В результате члены российской сборной не успевали оформить визы даже в ускоренном режиме.

В этом документе также нашлось место громким с политической точки зрения высказываниям. Так, в ЧААФ назвали Россию «страной, которая оккупировала на протяжении десятилетий и внесла в свой список вражеских стран», а приглашение сборной на матч — «не самым простым моральным поступком».

Роговой, в свою очередь, заявил в разговоре с First & Goal, что Россия, согласно спортивному регламенту, имела право запросить визы для всех 95 членов сборной, а требования сократить его являлись грубым нарушением. Он отметил, что было потеряно слишком много времени из-за того, что Росивал уклонился от помощи с оформлением виз и не подавал вовремя заявления в органы госбезопасности. Роговой также сказал, что отказывался от дальнейших переносов матча, поскольку больше не верил в профессионализм чешских коллег.