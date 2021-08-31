«Абсолютное неуважение»: что говорили после отказа украинского спринтера фотографироваться с россиянами на Паралимпиаде

Церемония награждения после стометрового забега на Паралимпийских играх в Токио обернулась скандалом. Украинский легкоатлет Игорь Цветов отказался фотографироваться с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артёмом Калашяном. В МПК и ПКР поведение спортсмена объяснили намерением соблюсти строгие коронавирусные ограничения. Сам он написал в Facebook о желании проявить уважение к своей стране. В Госдуме раскритиковали поступок легкоатлета и призвали организаторов наказать украинскую делегацию. А шестикратный паралимпийский чемпион в лыжных гонках Сергей Шилов заверил, что отношения между спортсменами двух стран остаются нормальными, а Цветов просто выполнял указания сверху.

Украинский бегун Игорь Цветов опубликовал на своей странице в Facebook заявление, посвящённое отказу фотографироваться с россиянами на пьедестале почёта после стометрового забега на Паралимпийских играх в Токио.

«Кто-то видит в этом неуважение к соперникам, а кто-то — уважение к Украине. Каждому своё... С Украиной в сердце», — написал спортсмен.

Также он пообещал болельщикам сделать всё возможное, чтобы снова «вывести страну на пьедестал» по итогам старта на 200 м.

Громкий скандал с участием Цветова разгорелся накануне. Легкоатлет, выступающий в классе Т35 (спортсмены с церебральным параличом или другими нарушениями координации), занял второе место на стометровке, уступив россиянину Дмитрию Сафронову. Бронзу завоевал соотечественник победителя Артём Калашян.

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Во время церемонии награждения оба российских паралимпийца поднялись на высшую ступень пьедестала и предложили украинцу присоединиться к ним, чтобы сделать традиционное совместное фото. Однако тот отказался. В результате, на всех кадрах Сафронов и Калашян стоят вместе, а Цветов — на расстоянии от них.

Поведение серебряного призёра вызвало вопросы у российских болельщиков. Впрочем, в Международном паралимпийском комитете и Паралимпийском комитете России попытались сгладить ситуацию и объяснили отказ бегуна строгими коронавирусными ограничениями. Так, в МПК заявили, что Цветов не подошёл к россиянам, поскольку те не надели защитные маски.

«Протоколы COVID-19 на Паралимпийских играх в Токио-2020 предусматривают, что спортсмены должны собираться вместе на верхней ступени пьедестала почёта во время церемонии награждения, только если они носят маски для лица», — напомнили в МПК.

А в ПКР сослались уже не на отсутствие масок, а на необходимость соблюдать социальную дистанцию.

«На Паралимпийских играх существуют некоторые ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, в том числе соблюдение социальной дистанции. Возможно, это и побудило Цветова отказаться от традиционного совместного фотографирования», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ПКР.

Несмотря на попытки объяснить поведение Цветова, в России действия украинского спортсмена подвергли критике. Так, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова объяснила отказ бегуна сфотографироваться с россиянами «чётким выполнением инструкций».

«Спортсменов просто накачали антироссийской идеологией. Для них даже спортсмен, который стоит рядом на пьедестале, — враг. Это очень плохо… Считаю, МПК должен незамедлительно отреагировать на произошедшее и предупредить делегацию Украины, что при повторении такой ситуации последствия будут серьёзные. Спортсмен получил медаль, был награждён, но ушёл только тогда, когда исполнялся гимн. Это абсолютное неуважение не только к России, но и к организации соревнований, к Паралимпиаде — спортсмен нарушил культуру награждения. Обычно МОК такие ситуации жёстко пресекал и доводил дело до дисквалификации. И здесь должно быть обязательно вынесено предупреждение и приняты меры», — приводит слова Журовой Sport24.

Её коллега и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев подчеркнул, что эта ситуация не красит в первую очередь самого спортсмена, в то время как российских бегунов она едва ли задела.

«Безусловно, это некрасиво — все и так понимают, но инцидент исчерпан. Что касается такой истерии вокруг спорта и санкций украинским спортсменам из-за фотографий с русскими — это выходит за рамки. Если из-за фотографий на Олимпиаде будут наказывать санкциями, то уж извините... Это не война, а спорт», — напомнил депутат.

В свою очередь, шестикратный паралимпийский чемпион Сергей Шилов призвал с пониманием отнестись к поступку Цветова. По его мнению, тот просто выполнял «указание свыше», не испытывая ни малейшего негатива в отношении оппонентов.

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«Уверен, он поздравил ребят, но на камеру делать это не решился, поскольку политика Украины на сегодняшний день уж точно направлена не на сближение наших стран. Вы же прекрасно помните историю с Ярославой Магучих и Марией Ласицкене и как тогда повели себя власти на Украине. Мне сложно сказать, запуганы украинские паралимпийцы или нет, но им сделали предупреждение. Нужно понимать, они выступают за счёт бюджета Украины и не могут не выполнять распоряжений своего руководства», — пояснил Шилов в разговоре с RT.

При этом прославленный лыжник отметил, что в своё время подобное невозможно было даже представить.

«У нас с украинцами не возникало никаких конфликтов. Мы все спокойно общались и дружили. Да и сейчас при встрече здороваемся и разговариваем, хотя и не бросаемся в объятия на камеры. Уверен, наши ребята нормально коммуницируют с соседями. Соперники они только на стадионе, а в жизни всех объединяет нормальное человеческое общение. Сами они стараются не лезть в политику», — добавил Шилов.

Известный журналист Дмитрий Губерниев занял близкую позицию и назвал украинских спортсменов «заложниками идиотов, которые принимают решения в руководстве спорта Украины».

«Мне жаль этого парня, вот и всё. Спортсмены нормально друг с другом общаются, и я с ними всегда нормально общаюсь. Поддерживаю украинский спорт, а они меня внесли в список врагов государства. Поэтому, если люди идиоты, можно только посмеяться в ответ. Мне жалко спортсменов», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Не исключено, что украинские паралимпийцы действительно опасаются фотографироваться с россиянами после громкого скандала, который разразился во время Олимпийских игр в Токио. Тогда легкоатлетка Ярослава Магучих подверглась на родине настоящей травле за совместный кадр с чемпионкой Марией Ласицкене по окончании соревнований по прыжкам в высоту. Россиянка держала в руках флаг ОКР, а соперница — Украины.

Причём Магучих критиковали не только в соцсетях. Насчёт произошедшего высказались даже в Минобороны. Там с девушкой пообещали «провести беседу» по возвращении из Токио.

«Неосторожное поведение наших спортсменов, которых мы любим и за которых искренне болеем, может стать объектом информационных спецопераций врага», — объяснила заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр.

Впрочем, травлю поддержали далеко не все. Так, бронзовый призёр Игр каратист Станислав Горуна в жёсткой форме призвал не смешивать спорт с политикой и не устраивать скандал на ровном месте.

«Пьедестал — это уникальное и исключительное место уважения, которое в моменте сводит вместе успешных атлетов благодаря их работе над собой и результативным выступлениям. Ни больше ни меньше. Нет «измены» в фото Магучих с Ласицкене», — написал каратист.

К сожалению, и Паралимпиада не обошлась без схожих эксцессов. Так, в ходе церемонии открытия Губерниев рассказал, как руководитель Паралимпийского комитета Украины пытался увести делегацию со стадиона, чтобы она не находилась рядом с россиянами. Впрочем, исполняющий обязанности главы ПКР Павел Рожков эту информацию опроверг.

«Украинская делегация сидит рядом с нами. Мы с главой Паралимпийского комитета Украины Валерием Сушкевичем по-доброму поздоровались. И на параде открытия шли по параллельным дорожкам. Практически вся украинская делегация находится рядом. Сказочники, на ровном месте придумывают», — заверил функционер.