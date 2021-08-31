Бывшая российская биатлонистка заявила, что ей не стыдно выступать за сборную Украины

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Биатлонистка Ольга Абрамова заявила, что ей не стыдно выступать за сборную Украины.
Бывшая российская биатлонистка заявила, что ей не стыдно выступать за сборную Украины
  • РИА Новости

«Стыд в моём понимании — страх перед людьми. Мне не стыдно, я рада, что я часть одной из самых сильных биатлонных команд мира», — написала Абрамова в сториз на своей странице в Instagram, отвечая на вопрос подписчика.

Напомним, в 2012 году биатлонистка сменила гражданство России на украинское.

Ранее украинский легкоатлет Игорь Цветов прокомментировал своё решение не фотографироваться с россиянами на летних Паралимпийских играх в Токио.

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