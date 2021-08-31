Украинский легкоатлет объяснил отказ от фото с россиянами на Паралимпиаде

Украинский легкоатлет Игорь Цветов прокомментировал своё решение не фотографироваться с россиянами на летних Паралимпийских играх в Токио.

«Кто-то видит в этом неуважение к соперникам, а кто-то — уважение к Украине. Каждому своё... С Украиной в сердце», — написал Цветов на своей странице в Facebook.

Украинский легкоатлет также поблагодарил болельщиков за поздравления и извинился за то, что не выиграл золотую медаль.

«Впереди ещё одна дистанция в 200 м. Сделаю всё возможное, чтобы вывести Украину на пьедестал», — написал он.

Напомним, что украинец выиграл серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в беге на 100 м. На церемонии награждения он отказался фотографироваться с россиянами.

Ранее сообщалось, что российский тяжелоатлет Владимир Свиридов с мировым рекордом завоевал золотую медаль летних Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.