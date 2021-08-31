Россиянин Свиридов с мировым рекордом выиграл золото Паралимпиады в толкании ядра
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В финале соревнований в толкании ядра среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата россиянин показал результат 16,67 м, установив новый мировой рекорд.
Серебряную медаль выиграл Яссин Гениши из Туниса с результатом 15,12 м.
Бронза — у немца Себастьяна Дитца (14,81 м).
Таким образом, Свиридов принёс сборной России 22-ю золотую медаль Паралимпийских игр в Токио.
На данный момент российская сборная расположилась на третьем месте медального зачёта с 22 золотыми, 11 серебряными и 35 бронзовыми медалями.
Ранее сообщалось, что Российский легкоатлет Никита Котуков завоевал бронзовую медаль Паралимпиады.