Россиянин Свиридов с мировым рекордом выиграл золото Паралимпиады в толкании ядра

Российский тяжелоатлет Владимир Свиридов завоевал золотую медаль летних Паралимпийских игр в Токио.

В финале соревнований в толкании ядра среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата россиянин показал результат 16,67 м, установив новый мировой рекорд.

Серебряную медаль выиграл Яссин Гениши из Туниса с результатом 15,12 м.

Бронза — у немца Себастьяна Дитца (14,81 м).

Таким образом, Свиридов принёс сборной России 22-ю золотую медаль Паралимпийских игр в Токио.

На данный момент российская сборная расположилась на третьем месте медального зачёта с 22 золотыми, 11 серебряными и 35 бронзовыми медалями.

Ранее сообщалось, что Российский легкоатлет Никита Котуков завоевал бронзовую медаль Паралимпиады.