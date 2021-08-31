Глава ФСБР раскритиковал украинского легкоатлета за отказ от фото с россиянами на Паралимпиаде

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал отказ украинского легкоатлета Игоря Цветова фотографироваться с россиянами на летних Паралимпийских играх в Токио.
Глава ФСБР раскритиковал украинского легкоатлета за отказ от фото с россиянами на Паралимпиаде
  • © РИА Новости / Нина Зотина

«Я даже не знаю, как подобные вещи можно комментировать. Считаю себя вменяемым человеком и не понимаю эту глупость и ущербность. В первую очередь Игорь Цветов проявил неуважение не к нашим ребятам, а к себе самому. И никакое уважение к Украине отказ фотографироваться с россиянами не подчёркивает, напротив, он унизил её. Здесь без лечащего врача разобраться сложно. Самое страшное, что идиоты выдают это за некий патриотизм», — сказал Мамиашвили в интервью RT.

Ранее украинский легкоатлет объяснил отказ от фото с россиянами на Паралимпиаде. 

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