Легкоатлет Расули выступил на Паралимпиаде после эвакуации из Афганистана

Короткая ссылка
Афганский легкоатлет Хоссейн Расули выступил на Паралимпийских играх в Токио.
Легкоатлет Расули выступил на Паралимпиаде после эвакуации из Афганистана
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, спортсмена вывезли из Афганистана 28 августа. Он должен был принять участие в забеге на 100 м, но соревнования прошли раньше, поэтому паралимпиец выступил в прыжках в длину. Расули занял последнее место с результатом 4,46 м. 

2 сентября на Паралимпиаде выступит первая афганская спортсменка — тхэквондистка Закия Худадади. 

Ранее сообщалось, что президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили раскритиковал украинского легкоатлета Игоря Цветова за отказ фотографироваться с россиянами на летних Паралимпийских играх в Токио. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить