Легкоатлет Расули выступил на Паралимпиаде после эвакуации из Афганистана

Афганский легкоатлет Хоссейн Расули выступил на Паралимпийских играх в Токио.

Как сообщает ТАСС, спортсмена вывезли из Афганистана 28 августа. Он должен был принять участие в забеге на 100 м, но соревнования прошли раньше, поэтому паралимпиец выступил в прыжках в длину. Расули занял последнее место с результатом 4,46 м.

2 сентября на Паралимпиаде выступит первая афганская спортсменка — тхэквондистка Закия Худадади.

Ранее сообщалось, что президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили раскритиковал украинского легкоатлета Игоря Цветова за отказ фотографироваться с россиянами на летних Паралимпийских играх в Токио.