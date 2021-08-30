Два рекорда Гнездилова и четвёртая медаль Жданова: как россияне выступают на Паралимпиаде в Токио

По итогам шести дней летних Паралимпийских игр в Токио российские спортсмены завоевали 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовую медаль и занимают третье место в общем зачёте. Денис Гнездилов одержал невероятную победу в толкании ядра, ради которой ему пришлось дважды побить мировой рекорд. Участник боевых действий в Южной Осетии Виталий Гриценко стал третьим в гонке на 400 м. Пловец Роман Жданов завоевал свою четвёртую награду, а Елена Прокофьева в 50 лет выиграла турнир по настольному теннису.

Четыре медали Жданова и рекорды пловцов

По итогам шести дней самый весомый вклад в копилку сборной России внёс пловец Роман Жданов. Он является одним из восьми спортсменов, которые успели выиграть четыре медали. В общем рейтинге самых титулованных участников токийской Паралимпиады спортсмен из Горно-Алтайска занимает 16-е место.

К золоту и бронзе, выигранным в начале соревнований, Жданов затем добавил ещё по одной награде такого же достоинства. Вторую победу он одержал в заплыве на 150 м комплексным плаванием. На этой дистанции россиянин уже был мировым рекордсменом и в финале ещё раз улучшил своё же достижение, как и собирался перед стартом. После дня отдыха Жданов выступил на дистанции 200 м вольным стилем и финишировал на ней третьим.

Другие россияне тоже показывали в бассейне секунды, на которые до них никто не был способен. Например, Андрей Граничка к уже имеющемуся серебру добавил золото в 100-метровке брассом. В финале он плыл с действующим рекордсменом мира Антони Понсе из Испании и сумел превзойти не только его самого, но и лучший для их категории SB5 результат.

Достижение Гранички на следующий день повторил Дмитрий Черняев в классе SB4. Ему не было равных в той же самой дисциплине, и 21-летний челябинец смог завоевать свою первую награду. Ещё один рекорд, только уже Паралимпийских игр, установил Богдан Мозговой в заплыве на 100 м на спине.

Пловец Денис Тарасов стал в Токио серебряным призёром, но для него эта медаль будет особенной. Впервые он выступил на Паралимпийских играх ещё в 2012 году и завоевал тогда пять наград, в том числе одну золотую. Следующего шанса выйти на старт Тарасов ждал девять лет и не упустил его, став вторым в заплыве на 50 м кролем.

Победа Гнездилова с двумя рекордами и бронза ветерана войны

Стараются не отставать от пловцов и легкоатлеты, которые тоже каждый день выигрывают по несколько медалей. Особенно хорошо это получается у бегунов на короткие дистанции.

В категории T35 для спортсменов с нарушениями координации Артём Калашян был основным фаворитом 100-метровки, так как три месяца назад ему удалось побить на ней мировой рекорд. Но за день до финала он получил травму колена и стал только третьим. Но золото всё равно досталось российскому спортсмену — первым на финише оказался Дмитрий Сафронов, переписавший на себя мировое достижение.

Лучшим спринтером среди спортсменов с одной ампутированной конечностью стал Антон Прохоров. В детстве он потерял левую руку и серьёзно травмировал ноги, после чего стал паралимпийцем. В финале 100-метровки разгорелась нешуточная борьба между россиянином и бразильцем Винисиусом Гонсалвесом. Прохоров долгое время был чуть впереди, но соперник сумел ускориться прямо перед финишем. Прохоров смог выиграть всего лишь одну сотую секунды и заодно обновил мировой рекорд в своём классе.

История Виталия Гриценко, завоевавшего бронзу на дистанции 400 метров, заслуживает отдельного рассказа. В 2008 году он служил по контракту в армии и был отправлен в зону боевых действий в Южной Осетии. В первые же дни конфликта он попал под артиллерийский огонь и серьёзно пострадал, лишившись возможности ходить. Гриценко занялся паралимпийским спортом и пытался себя проявить в лыжных гонках и биатлоне, но в итоге стал легкоатлетом на коляске. В первом своём старте в Токио ветеран занял третье место. В следующие дни он выступит ещё на нескольких дистанциях — от 100 метров до марафона.

Начинал карьеру в зимних видах спорта и Александр Яремчук. Ему даже удалось выступить на домашней Паралимпиаде в Сочи, но медалей он тогда не завоевал. Спустя семь лет он вышел на дорожку в финале забега на 1500 метров и всё-таки поднялся на пьедестал почёта, причём на его высшую ступень. Яремчук осторожно провёл гонку, оставаясь за спиной своего главного соперника Христиана Стоянова, а в нужный момент вышел вперёд и одержал победу.

Невероятными по своему сюжету стали соревнования в толкании ядра среди спортсменов не выше 130 см. Россиянин Денис Гнездилов ещё в первой попытке установил мировой рекорд, отправив снаряд на 11,02 м. Долгое время он оставался лидером, пока иракский спортсмен Гаррах Тнаяш не толкнул ядро на целых 11,15 м, причём сделав это в последнем подходе. У Гнездилова оставался всего один шанс на золото, для которого надо было снова показывать лучший в истории результат, и он сделал это, опередив соперника всего на один сантиметр.

Очередное золото принёс также Евгений Торсунов, соревнующийся со спортсменами с нарушенной координацией. К своим двум титулам чемпиона мира в прыжках в длину он добавил ещё один, уже на Паралимпийских играх. Спортсмен из Перми выиграл финал с результатом 5,76 м, до которого ближайшему преследователю не хватило 12 см.

Золото в 50 лет и две неудачи в финалах

Пример того, как можно добиваться успехов в спорте даже в 50 лет, показала россиянка Елена Прокофьева. Она принесли первое золото токийской Паралимпиады в настольном теннисе. Спортсменка из Уфы занялась этим видом спорта ещё в 1980 году, когда его ещё даже не было в программе Олимпийских игр, а спустя 38 лет стала чемпионкой мира среди лиц с интеллектуальными нарушениями.

В Японии Прокофьева не потерпела ни одного поражения, обыграв на пути к финалу двух призёров предыдущих Игр в Рио-де-Жанейро. В матче за золото россиянка встретилась с 17-летней француженкой Леа Ферней и взяла над ней верх со счётом 3:1 по геймам.

Ещё двум россиянкам не хватило одной победы, чтобы тоже выиграть золото. Виктория Сафонова, ранее выигрывавшая бронзу в составе Украины, провела напряжённый поединок с действующей чемпионкой Келли ван Зон из Нидерландов. Судьбу титула определил пятый гейм, в котором российская спортсменка уступила со счётом 8:11. В другой категории у Маляк Алиевой такой острой борьбы не было. Она уступила украинке Марине Литовченко в трёх геймах.