Российские лучники выиграли бронзу Паралимпиады в Токио
- Reuters
Россияне в матче за третье место смешанных соревнований по стрельбе из блочного лука одержали победу над иранцами Фарзанех Асгари и Рамезаном Биабани со счётом 153:151.
Золотые медали выиграли лучники из Китая Линь Юэшань и Хэ Цзыхао, победившие в финале турок Ознур Куре и Бюлента Коркмаза — 153:152.
Таким образом, Артахинова и Шигаев принесли сборной России 49-ю медаль Паралимпийских игр в Токио.
Ранее сообщалось, что россиянка Крившина завоевала серебро Паралимпиады в плавании.