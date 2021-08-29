Российские лучники выиграли бронзу Паралимпиады в Токио

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Лучники сборной России Степанида Артахинова и Баир Шигаев завоевали бронзовые медали летних Паралимпийских игр в Токио.
Российские лучники выиграли бронзу Паралимпиады в Токио
  • Reuters

Россияне в матче за третье место смешанных соревнований по стрельбе из блочного лука одержали победу над иранцами Фарзанех Асгари и Рамезаном Биабани со счётом 153:151.

Золотые медали выиграли лучники из Китая Линь Юэшань и Хэ Цзыхао, победившие в финале турок Ознур Куре и Бюлента Коркмаза — 153:152.

Таким образом, Артахинова и Шигаев принесли сборной России 49-ю медаль Паралимпийских игр в Токио.

Ранее сообщалось, что россиянка Крившина завоевала серебро Паралимпиады в плавании.

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