Пловец Жданов признался, что он ставил задачу установить рекорд мира на Паралимпиаде
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«Моё преимущество может показаться таким большим, потому что сегодня у меня не было основного соперника из Новой Зеландии. Передо мной стояла задача улучшить свое время, а так как это был мой мировой рекорд, то, соответственно, была задача и мировой рекорд установить. И я сегодня выложился по максимуму», — цитирует Жданова ТАСС.
Он также отметил, что не может сравнивать победу в заплыве со своим золотом на этой же Паралимпиаде на дистанции 50 м, где он также установил мировой рекорд. По его словам, к этим заплывам велась абсолютно разная подготовка.
«Задача выполнена, но пока не до конца — впереди ещё четыре дистанции. И силы у меня ещё есть», — добавил Жданов.
Ранее сообщалось, что Жданов с мировым рекордом стал чемпионом Паралимпиады в комплексном плавании на 150 м.