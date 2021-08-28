Пловец Жданов признался, что он ставил задачу установить рекорд мира на Паралимпиаде

Россиянин Роман Жданов прокомментировал свою победу в комплексном плавании на дистанции 150 м на Паралимпийских играх в Токио.

«Моё преимущество может показаться таким большим, потому что сегодня у меня не было основного соперника из Новой Зеландии. Передо мной стояла задача улучшить свое время, а так как это был мой мировой рекорд, то, соответственно, была задача и мировой рекорд установить. И я сегодня выложился по максимуму», — цитирует Жданова ТАСС.

Он также отметил, что не может сравнивать победу в заплыве со своим золотом на этой же Паралимпиаде на дистанции 50 м, где он также установил мировой рекорд. По его словам, к этим заплывам велась абсолютно разная подготовка.

«Задача выполнена, но пока не до конца — впереди ещё четыре дистанции. И силы у меня ещё есть», — добавил Жданов.

Ранее сообщалось, что Жданов с мировым рекордом стал чемпионом Паралимпиады в комплексном плавании на 150 м.