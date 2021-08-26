Золотая серия Калины и первые медали в фехтовании: чем был интересен второй день Паралимпиады

Российские спортсмены завоевали ещё 11 медалей во второй день летних Паралимпийских игр в Токио. Михаил Асташов стал первым в истории страны чемпионом в велоспорте, выиграв индивидуальную гонку на 3000 м. Андрей Калина в четвёртый раз победил в заплыве на 100 м брассом в своём классе. Российские фехтовальщики завоевали золото и два серебра, которые стали дебютными наградами в этом виде спорта.

От доставки к золоту

Второй день Паралимпиады в Токио начался для сборной России с победы Михаила Асташова. Вся страна узнала о нём в феврале 2020 года, когда СМИ рассказали, как родившийся без рук и ног паратриатлонист устроился работать курьером в службу доставки еды, чтобы заработать денег на поездку в Японию. Позже выяснилось, что на самом деле спортсмен из Екатеринбурга хотел проверить свою силу духа и проработал всего одну смену, но привлечь к себе внимание и стать героем в глазах болельщиков ему удалось.

Его история получила красивое продолжение. Асташов действительно смог поехать на Паралимпиаду, но решил не выступать в триатлоне, а сосредоточиться на велогонках. Как оказалось, в этом виде спорта перед ним открывались огромные перспективы. Первым стартом в Токио для уроженца Бурятии стала трековая гонка преследования на 3000 м. Уже в квалификации Асташов произвёл фурор, побив мировой рекорд в своём классе почти на десять секунд. Само собой, этого хватило для того, чтобы отобраться в заезд за золото.

В финале Асташов снова должен был показать рекордные секунды, но ему помешало вполне приятное обстоятельство. Он сумел обогнать на круг своего соперника Тристена Чернова из Канады и досрочно выиграл заезд. Ещё никогда прежде российские велогонщики не завоёвывали паралимпийское золото, так что победа бывшего курьера стала историческим событием.

Правда, её омрачил небольшой инцидент на награждении. В честь Асташова прозвучал гимн Международного паралимпийского комитета, а не Первый концерт Чайковского, как положено по регламенту. Когда ошибка была обнаружена, спортсменам пришлось снова принять участие в церемонии.

Плюс семь наград в плавании

Пловцы добавили в общую копилку российской сборной ещё семь медалей, но золотая из них была только одна. Её завоевал по-настоящему уникальный спортсмен — Андрей Калина. Уроженец Славянска, родившийся без левой руки ниже локтя, большую часть жизни выступал за Украину и ещё в 2004 году выиграл 100-метровку брассом в классе SB8. На двух следующих Паралимпиадах он продолжает оставаться лучшим в этой дисциплине.

В 2013 году Калина перешёл в сборную России и спустя восемь лет дождался ещё одного шанса выступить на соревнованиях. Как и раньше, никто не составил ему конкуренции. В финале токийской Паралимпиады 34-летний Калина проплыл всего лишь на 0,23 секунды хуже мирового рекорда, который он сам же установил 13 лет назад в Пекине.

В том же заплыве на 100 м брассом, но уже в категории SB9, российские пловцы завоевали ещё две награды. Артём Исаев и Дмитрий Бартасинский коснулись финишного бортика вслед за итальянцем Стефано Раймонди, который до своей аварии был подающим надежды молодым пловцом. В шаге от подиума оказался ещё один россиянин, Дмитрий Григорьев. Он быстро проплыл первую половину дистанции, но на второй уступил обоим соотечественникам и стал четвёртым. Ещё одно серебро выиграл Андрей Граничка в заплыве на 200 м комплексным плаванием. Спортсмен из Севастополя уступил только колумбийцу Нельсону Криспину, который побил мировой рекорд в категории SM6.

Свою вторую медаль в Токио завоевал Роман Жданов. Накануне он уже выиграл золото в плавании на 50 м брассом, а в четверг занял третье место на дистанции вдвое длиннее вольным стилем. Побороться за более высокую награду в этот раз не удалось — японец Такаюки Судзуки и итальянец Луиджи Беджато никого и близко к себе не подпустили.

Бронзу также выиграл Владимир Сотников, соревнующийся со спортсменами с нарушениями зрения. 17-летний юноша финишировал третьим в заплыве на 100 м брассом, где в очередной раз первенствовал белорус Игорь Бокий — этот старт принёс ему второе золото Токио и 13-е за карьеру. Последнюю медаль дня в бассейне принесла Аделина Разетдинова. В этом же виде, но в состязаниях среди лиц с нарушениями ОДА, 21-летняя девушка тоже заняла третье место.

Первые успехи в фехтовании

Если на Олимпийских играх фехтование уже давно является одним из самых успешных для России видов спорта, то на Паралимпиадах оно до сих пор не принесло ни одной медали. Исправить этот недочёт удалось только в Токио, когда состоялись личные турниры по шпаге.

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Историческое первое золото завоевал Александр Кузюков. В юности он стал инвалидом из-за аварии на стройке и, потеряв способность ходить, занялся фехтованием на коляске. В Токио ему пришлось пройти через очень сложную турнирную сетку — в четвертьфинале категории B Кузюков победил обладателя шести паралимпийских титулов Ху Даоляна из Китая, а затем отыгрался со счётом 8:13 во встрече с действующим чемпионом Андреем Праневичем из Белоруссии. В финальном поединке с бразильцем Жоване Гиссоне россиянин с самого начала создал себе такой отрыв, который растерять просто не мог.

Кроме Кузюкова, ещё два российских фехтовальщика пробились в финалы, но отпраздновать итоговую победу они так и не смогли. В мужском турнире класса A сошлись чемпионы мира 2017 и 2019 годов Максим Шабуров и британец Пирс Гилливер. Россиянин поначалу шёл вровень с соперником, но в итоге уступил ему с разницей в три укола. У женщин в категории B Виктория Бойкова боролась за золото с китаянкой Тань Шумэй, накануне уже отпраздновавшей победу в сабельном турнире. За весь финальный поединок судья зафиксировал всего лишь три укола, и все они были в сторону российской спортсменки.

Старт с двух побед

На Паралимпиаде в Токио состоялся дебют женской сборной России по голболу — игре для лиц с нарушениями зрения, в которой нужно забросить в ворота мяч со встроенным колокольчиком. В этом виде спорта россиянки являются действующими чемпионками мира и главными фаворитками, что уже успели подтвердить на старте турнира.

Девушки начали выступление с двух побед на групповом этапе. В первый день они уверенно обыграли Канаду, а в четверг пришлось побороться со сборной Китая. По итогам первой половины матча россиянки вели со счётом 4:2 и больше не сумели забить ни разу. Но зато они неплохо действовали в обороне, и азиатская команда только сократила отставание. Российские девушки уже обеспечили себе место в плей-офф, который начнётся с четвертьфинала.