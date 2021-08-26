Организаторы Паралимпиады повторно наградили Асташова после инцидента с гимном

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Организаторы летних Паралимпийских игр в Токио провели повторную церемонию награждения россиянина Михаила Асташова.
Организаторы Паралимпиады повторно наградили Асташова после инцидента с гимном
  • Reuters

«Оргкомитет Паралимпиады провёл перенаграждение тройки призёров, где победителем стал Михаил Асташов. Спортсмены вышли на подиум уже с медалями, в честь победителя сыграл Первый концерт Чайковского», — сообщили ТАСС в Паралимпийском комитете России.

Во время первой церемонии награждения организаторы по ошибке включили гимн Международного паралимпийского комитета.

Асташов одержал победу над канадцем Тристеном Чернове в финале индивидуальной гонки на 3000 м в классе С1 и завоевал золотую медаль.

Ранее сообщалось, что организаторы Паралимпиады извинились за ошибку с гимном на награждении Асташова.

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