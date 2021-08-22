Исторический забег на 100 метров и победа бывшего россиянина: что произошло в лёгкой атлетике после ОИ в Токио

Ямайская бегунья Элейн Томпсон-Хера показала второй результат в истории в женском спринте на 100 м на соревнованиях в Юджине. Там же впервые сразу восемь мужчин смогли выбежать из 10 секунд на этой дистанции. На чемпионате мира среди юниоров россиянка Виолетта Игнатьева стала лучшей в метании диска, а её бывший соотечественник Матвей Волков первенствовал в прыжках с шестом.

Почти рекорд Томпсон-Херы и провал Ричардсон

Первым крупным соревнованием легкоатлетов после Олимпийских игр стал этап Бриллиантовой лиги в американском Юджине. На нём собрались многие звёзды бега и прыжков, за исключением разве что Марии Ласицкене и Анжелики Сидоровой, которые не получили визы для выезда в США.

Самым интригующим событием этого традиционного турнира должен был стать женский забег на 100 м. До того как в Токио состоялась Олимпиада, у многих болельщиков было на слуху имя Ша'Карри Ричардсон. Летом американская легкоатлетка выиграла отбор в национальную команду с хорошим результатом 10,86 секунды и сразу же стала звездой благодаря своему яркому имиджу и громким заявлениям. Но затем Ричардсон сдала положительную допинг-пробу на марихуану и была отстранена на один месяц. Олимпиада, на которой показанный ею результат всё равно не принёс бы медали, прошла без неё.

В Юджине любители лёгкой атлетики могли наконец-то сравнить Ричардсон с другими самыми быстрыми бегуньями мира. Из восьми участниц олимпийского финала в США приехали шестеро, в том числе все медалистки из Ямайки во главе с Элейн Томпсон-Херой. Но никакой борьбы между ними не получилось. Ричардсон выступила провально и финишировала последней с результатом 11,14 секунды.

Зато пятикратная олимпийская чемпионка Томпсон-Хера сотворила сенсацию. Она одержала победу со временем 10,54 секунды — это второй результат в истории женского бега на 100 м. Быстрее на этой дистанции была только американка Флоренс Гриффит-Джойнер 33 года назад, чей мировой рекорд составляет 10,49 секунды.

Быстрая стометровка у мужчин

Мужской старт на 100 м тоже превзошёл все самые смелые ожидания болельщиков. Из девяти участников сразу восемь смогли выбежать из 10 секунд — это произошло впервые в истории лёгкой атлетики. Правда, и попутный ветер у спортсменов превышал допустимые 2 м/с, но даже в таких условиях ещё никогда спринтерам не удавалось показать такие феноменальные результаты.

Лучшим стал канадец Андре Де Грасс. Он пробежал дистанцию за 9,74 секунды — с таким результатом он бы мог обогнать в Токио итальянца Марселя Джейкобса, который закончил сезон сразу после своей сенсационной победы на Олимпиаде. Отдельного упоминания заслужил Джастин Гэтлин. 39-летний победитель ещё афинских Игр стал шестым — 9,93 секунды.

Некоронованная Джеруто

Ещё одной несостоявшейся олимпийской чемпионкой стала кенийская бегунья Нора Джеруто. Её единственным значимым достижением в карьере является победа на чемпионате Африки в беге на 3000 м с препятствиями в 2016 году. Она ни разу не проходила отбор в состав своей сборной ни на чемпионаты мира, ни на Олимпийские игры.

Но в Юджине Джеруто в один миг стала звездой первой величины в лёгкой атлетике. Она пробежала дистанцию за 8:53,65, и этот результат оказался третьим в истории стипль-чеза. Только её соотечественница Беатрис Чепкоеч и представительница Бахрейна Рут Джебет были быстрее. Выступи Джеруто в Токио, она бы с огромным отрывом выиграла бы золото, так как там никто из спортсменок не выбежал из девяти минут.

«Золотой» диск Игнатьевой

В эти же дни в Найроби проходит ещё одно важное для лёгкой атлетики событие — юниорский чемпионат мира для спортсменов не старше 20 лет. Долгое время российская команда не играла на таких соревнованиях заметной роли. В 2016-м на перенесённом из Казани в Быдгощ первенстве не выступил ни один отечественный легкоатлет, а два года спустя в Тампере команда из девяти человек не завоевала ни одной медали.

Но в Кении как минимум один повод для гордости за россиян был. Виолетта Игнатьева буквально разгромила всех своих соперниц в соревнованиях по метанию диска. Уроженка Краснодарского края, чей личный рекорд до состязаний составлял 62,54 м, уже в первой попытке метнула снаряд на 57,12 м, в то время как никто из соперниц не преодолел 50-метровой отметки.

В дальнейшем Игнатьева улучшила свой результат до 57,84 м и одержала победу, выиграв больше четырёх метров у ближайшей соперницы Мине де Клерк из ЮАР.

Победа после смены гражданства

Победу в Найроби отпраздновал также бывший россиянин Матвей Волков. Прошлым летом на фоне непрекращающихся скандалов во Всероссийской федерации лёгкой атлетики юный прыгун с шестом принял решение выступать за сборную Белоруссии, чтобы больше не соревноваться под нейтральным статусом.

После перехода Волков продолжил прогрессировать и оправдывать статус будущей звезды лёгкой атлетики. Ещё до своего 17-летия он покорял планку на высоте 5,60 м — для его возраста это умопомрачительный результат.

В Кении Волков оказался самым юным участником соревнований по прыжкам с шестом. Его главным соперником должен был стать француз Энтони Аммирати, однако он неожиданно не смог взять свою начальную высоту 5,30 м. Белорусский спортсмен покорил её с первой попытки и в дальнейшем оказался единственным, кто прыгнул на 5,45 м. Россиянин Александр Соловьёв уступил бывшему соотечественнику 40 см и стал только седьмым.

Мировой рекорд Жойи

В возрастной категории до 18 лет мировой рекорд, на который ещё может нацелиться Волков, составляет 5,56 м и принадлежит бывшему австралийскому десятиборцу Саше Жойе. Он тоже выступил в Найроби, но уже представлял Францию, откуда родом его мама, и состязался только в беге на 110 метров с барьерами.

Сосредоточившись только на одной дисциплине, Жойя не прогадал и в итоге стал одной из главных звёзд юниорского чемпионата мира. Ещё в полуфинале он побил мировой рекорд для спортсменов до 20 лет, пробежав дистанцию за 12,93 с. В решающем забеге Жойя и вовсе остановил секундомер на отметке 12,72 с, более чем на четверть секунды улучшив старые достижения.

Конечно, нужно учитывать, что спортсмен бежал по более низким, чем у взрослых, барьерах. Теперь весь легкоатлетический мир будет с нетерпением ждать, когда молодой француз будет состязаться уже по общим правилам.