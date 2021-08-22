Немов: необходим регламент, который не позволял бы спортсменам пилить медали

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов отреагировал на ситуацию с прыгунами в высоту в финале летней Олимпиады в Токио.
Немов: необходим регламент, который не позволял бы спортсменам пилить медали
  • РИА Новости

«Два одинаковых результата при одинаковом количестве попыток, перепрыгивать не хотят — думаю, это справедливо. В той же спортивной гимнастике бывают одинаковые баллы, но выигрывает тот, у кого сложнее базовый прыжок или у кого выше оценка за предыдущий день. Тут 50 на 50», — приводит слова Немова РИА Новости.

Немов испытывает опасение, что спортсмены и дальше будут пилить медали.

«Значит, необходим регламент, который будет предотвращать подобное», — добавил он.

Напомним, что представитель Катара Мутаз Эсса Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери показали идентичные результаты — 2,37 м. В итоге победа была присуждена обоим спортсменам.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева заявила, что не понимает решения присудить победу сразу двум прыгунам в высоту.

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