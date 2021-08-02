Исинбаева не понимает решения присудить победу сразу двум прыгунам в высоту на ОИ

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева высказалась по поводу того, что в турнире по прыжкам в высоту среди мужчин на Олимпиаде в Токио золотые медали получили сразу два атлета.

Она отметила, что раньше всегда начинали ставить планку ниже на шаг в случае одинаковых результатов у спортсменов, а победа должна присуждаться тому, кто первый сможет взять высоту.

«Я не знаю, как это может быть. Да, спортсмены сами решают, прыгать дальше или нет. Но можно ли договориться — не знаю, можно ли это по правилам, всё-таки в технических дисциплинах должна быть борьба до самого конца», — цитирует Исинбаеву ТАСС.

Напомним, что представитель Катара Мутаз Эсса Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери, показали идентичные результаты — 2,37 м. В итоге победа была присуждена обоим спортсменам.

Ранее сообщалось, что Михаил Акименко стал шестым в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио.