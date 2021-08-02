Исинбаева не понимает решения присудить победу сразу двум прыгунам в высоту на ОИ

Короткая ссылка
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева высказалась по поводу того, что в турнире по прыжкам в высоту среди мужчин на Олимпиаде в Токио золотые медали получили сразу два атлета.
Исинбаева не понимает решения присудить победу сразу двум прыгунам в высоту на ОИ
  • РИА Новости

Она отметила, что раньше всегда начинали ставить планку ниже на шаг в случае одинаковых результатов у спортсменов, а победа должна присуждаться тому, кто первый сможет взять высоту.

«Я не знаю, как это может быть. Да, спортсмены сами решают, прыгать дальше или нет. Но можно ли договориться — не знаю, можно ли это по правилам, всё-таки в технических дисциплинах должна быть борьба до самого конца», — цитирует Исинбаеву ТАСС.

Напомним, что представитель Катара Мутаз Эсса Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери, показали идентичные результаты — 2,37 м. В итоге победа была присуждена обоим спортсменам.

Ранее сообщалось, что Михаил Акименко стал шестым в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить