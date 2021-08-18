Тимановская: власти Белоруссии заявили, что буду в безопасности и могу вернуться, но я не верю

Легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, что власти Белоруссии пообещали ей, что она будет в безопасности, если вернётся на родину, и добавила, что не верит в это.

«Такое предложение уже поступало. Моей маме был звонок — ей сказали: «Если ваша дочь вернется, её никто трогать не будет». Заявили, что я буду в безопасности и могу вернуться. Но, естественно, мы в это не верим, в данной ситуации я возвращаться точно не буду», — цитирует Тимановскую «Газета.Ru».

Напомним, что Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение тренеров сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м на Олимпийских играх в Токио.

Позднее легкоатлетка попросила помощи у Международного олимпийского комитета, заявив, что её пытаются вывезти из Токио без согласия. В итоге её перевезли в посольство Польши, где она получила гуманитарную визу.

Ранее сообщалось, что легкоатлетке Тимановской стало плохо на соревнованиях в Польше.