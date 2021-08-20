Олимпийский чемпион Сильнов высказался по поводу невыдачи визы США Ласицкене

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион в прыжках в высоту Андрей Сильнов отреагировал на новость о том, что российская легкоатлетка Мария Ласицкене не смогла получить визу США для участия в этапе Бриллиантовой лиги.
Олимпийский чемпион Сильнов высказался по поводу невыдачи визы США Ласицкене
  • Reuters

«Думаю, что это общее течение, всё между собой связано — и одно, и второе, и третье. И политика, и дипломатические взаимоотношения. Можно проработать какие-то механизмы. Но я ещё лет пять-шесть назад говорил, что спорт взаимосвязан с политикой очень тесно, хотя этого не должно быть», — цитирует Сильнова «Газета.ru».

Кроме того, спортсмен предположил, что подобным образом организаторы соревнований дают дополнительные шансы своим атлетам на победу.

Этап Бриллиантовой лиги пройдёт в Юджине (штат Орегон) 21 августа.

Ласицкене является трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, также она завоевала золото на минувших Олимпийских играх в Токио.

Ранее сообщалось, что Ласицкене не получила визу и пропустит американский этап Бриллиантовой лиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить