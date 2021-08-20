Олимпийский чемпион Сильнов высказался по поводу невыдачи визы США Ласицкене

Олимпийский чемпион в прыжках в высоту Андрей Сильнов отреагировал на новость о том, что российская легкоатлетка Мария Ласицкене не смогла получить визу США для участия в этапе Бриллиантовой лиги.

«Думаю, что это общее течение, всё между собой связано — и одно, и второе, и третье. И политика, и дипломатические взаимоотношения. Можно проработать какие-то механизмы. Но я ещё лет пять-шесть назад говорил, что спорт взаимосвязан с политикой очень тесно, хотя этого не должно быть», — цитирует Сильнова «Газета.ru».

Кроме того, спортсмен предположил, что подобным образом организаторы соревнований дают дополнительные шансы своим атлетам на победу.

Этап Бриллиантовой лиги пройдёт в Юджине (штат Орегон) 21 августа.

Ласицкене является трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, также она завоевала золото на минувших Олимпийских играх в Токио.

Ранее сообщалось, что Ласицкене не получила визу и пропустит американский этап Бриллиантовой лиги.