Шесть медалей России и 15-е золото британской велогонщицы: как стартовала Паралимпиада в Токио

В Токио завершился первый соревновательный день летних Паралимпийских игр. По его итогам сборная России завоевала шесть медалей, три из которых — золотые. Пловцы Валерия Шабалина и Роман Жданов одержали победы с мировыми рекордами. Британская велогонщица Сара Стори стала 15-кратной чемпионкой, а белорусский спортсмен Игорь Бокий выиграл свой 12-й титул. По словам Дмитрия Губерниева, на церемонии открытия произошёл неприятный инцидент, когда украинские спортсмены отказались стоять рядом с россиянами. Однако в ПКР опровергли эту информацию.

Скандальное открытие

За день до начала соревновательной программы Паралимпийских игр в Токио состоялась церемония открытия. Красочное мероприятие, в котором принимал участие император Японии Нарухито, не обошлось без форс-мажора. Комментировавший церемонию в прямом эфире Дмитрий Губерниев утверждает, что сборная Украины отказывалась стоять рядом с делегацией из России, для которой это первое участие в летней Паралимпиаде с 2012 года.

«Как сообщают наши спортсмены, наша команда расположилась рядом со сборной Украины. Естественно, наши поприветствовали украинскую делегацию. А вот дальше началось... Руководитель Паралимпийского комитета Украины буквально в приказном порядке своим спортсменам дал команду уходить! Дескать, всем нужно отдыхать, нужно уходить из церемонии. Вы представляете, до какой степени маразма можно дойти в данном случае руководителю Паралимпийского комитета Украины. Что вы делаете, безумцы! Вот такая у нас сложилась коллизия. Мне жалко спортсменов. Они ушли из церемонии, чтобы не стоять рядом с русскими. Кто остановит этих маразматиков?» — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Позже он рассказал, что многие украинские спортсмены не стали выполнять инструкцию и остались на стадионе рядом с представителями российской команды.

При этом в Паралимпийском комитете России (ПКР) рассказали, что никаких провокаций не было и украинцы не бойкотировали своих соседей.

«Украинская делегация сидит рядом с нами. Мы с главой Паралимпийского комитета Украины Валерием Сушкевичем по-доброму поздоровались. И на параде открытия шли по параллельным дорожкам. Практически вся делегация Украины сидит с нами. Сказочники кто-то, на ровном месте придумывают скандал», — сказал и. о. главы ПКР Павел Рожков РИА Новости.

Медали из бассейна

Сборная России с первого дня соревнований включилась в борьбу за высшие места в общем зачёте. Пока, правда, только усилиями пловцов. В среду они выиграли шесть наград, из которых три стали золотыми, и это позволило команде подняться на третье место в медальной таблице.

Победный старт дала Валерия Шабалина, выступающая в классе S14 (лица с интеллектуальными нарушениями). Для её категории впервые был организован заплыв на 100 метров баттерфляем, в котором 26-летней спортсменке из Челябинска принадлежит рекорд мира. Шабалина ещё на предварительной стадии была быстрее всех соперниц более чем на полторы секунды, а в финале обновила своё же мировое достижение. В будущем она выступит ещё в четырёх дисциплинах, в одной из которых тоже пока не знает себе равных.

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Золото с рекордом планеты покорилось и Роману Жданову. Он стал лучшим в заплыве на 50 метров брассом среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Спортсмен из Горно-Алтайска пробился в финал с третьим временем, но только из-за того, что хотел сэкономить силы на главный заплыв. Его план сработал, и своему ближайшему сопернику он привёз больше двух с половиной секунд. Бывший обладатель мирового рекорда Эфрем Морелли из Италии тоже плыл в финале, но стал только четвёртым.

Гораздо сложнее далась победа 20-летней Анастасии Гонтарь. В финальном заплыве на 50 метров вольным стилем серьёзную борьбу ей навязала голландка Шанталь Зейдервельд. Девушки до последнего плыли вместе, но всё-таки россиянка смогла выиграть 0,04 секунды и завоевать золото среди спортсменов категории S10.

Гонтарь также «помогла» добыть серебро Андрею Николаеву на дистанции вдвое длиннее. Он пробился в финал с четвёртым временем и, по собственному признанию, сильно расстроился из-за этого. Но когда уроженец Салавата узнал, что его соотечественница одержала победу, то это так вдохновило его, что он смог улучшить свой результат и проплыть в финале вторым, уступив в споре за золото всего 0,32 секунды.

Первым же призёром в составе российской команды стал Владимир Даниленко. Он выиграл бронзу в заплыве на 100 метров на спине среди спортсменов класса S2. В предварительных соревнованиях он показал лучшее время, но совсем немного выиграл у чилийца Альберто Абарсы. В финале тот всё-таки оказался первым, а Даниленко пропустил ещё бразильца Габриэля дос Сантоса.

Шестую медаль для сборной принесла уже опытная Дарья Пикалова, выступавшая на Паралимпиаде ещё в 2012 году, где ей покорились серебро и три бронзы. В Токио она снова стала третьей в заплыве на 100 метров баттерфляем среди лиц с поражением зрения.

Лидерство Австралии и погоня Китая

По итогам первого дня лидерство в медальном зачёте захватила Австралия. Её спортсмены побеждали не только в плавании, но и в трековых велогонках, а 24-летняя Пейдж Греко стала первой чемпионкой токийской Паралимпиады. Правда, был у австралийцев и один повод для расстройства: в регби, который считается для них национальных видом спорта, победители двух последних Игр неожиданно уступили Дании на групповом этапе.

Между Австралией и Россией пока что расположился Китай, чьи спортсмены одерживают больше всех побед на Паралимпиадах с 2004 года. Поднебесная начала Игры в Токио с того, что завоевала все четыре золотые медали в фехтовании на колясках. Пятую награду высшего достоинства китайской команде принесла пловчиха Чжан Ли, у которой в коллекции уже есть четыре золота Паралимпиады в Рио-де-Жанейро.

Одной из героинь стартового дня стала британская велогонщица Сара Стори. В индивидуальной гонке на 3000 метров она завоевала свою 15-ю золотую медаль. Спортивную карьеру 43-летняя Сара начинала в плавании и впервые покорила паралимпийский пьедестал почёта ещё в 1992 году. Из-за инфекции в ухе Стори переключилась на велоспорт и продолжила добиваться побед уже в нём.

Удачно начал Игры в Токио и лучший пловец предыдущей Паралимпиады Игорь Бокий из Белоруссии. По итогам заплыва на 100 метров баттерфляем он стал уже 12-кратным чемпионом.

Не забудет первый день Игр и израильский пловец Ияд Шалаби. С 2008 года он безуспешно пытался выиграть медаль, но в лучшем случае занимал четвёртое место. Только в Токио он смог наконец-то подняться на подиум, причём сразу на его высшую ступень. Шалаби выиграл заплыв на 100 метров на спине.