Россияне завоевали три золота в первый день Паралимпиады в Токио
- Reuters
Валерия Шабалина завоевала золотую медаль на дистанции 100 м баттерфляем в классе S14.
Роман Жданов выиграл золото на 50-метровке брассом в классе SB3.
Анастасия Гонтарь — золото на 50 м вольным стилем в классе S10.
Серебряную медаль выиграл Андрей Николаев на 100-метровке вольным стилем в классе S8.
Бронзу — Дарья Пикалова на 100-метровке баттерфляем в классе S13 и Владимир Даниленко на дистанции 100 м на спине в классе S2.
Таким образом, сборная России с шестью медалями расположилась на третьем месте в командном зачёте Паралимпийских игр. На первом месте — Австралия (шесть золотых, одна серебряная, три бронзовые медали), на второй позиции — Китай (5 — 1 — 2).
Ранее сообщалось, что российская пловчиха Валерия Шабалина принесла России первую золотую медаль летних Паралимпийских игр в Токио.