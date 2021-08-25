Россияне завоевали три золота в первый день Паралимпиады в Токио

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Российские паралимпийцы завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые награды в первый медальный день летних Паралимпийских игр в Токио.
Россияне завоевали три золота в первый день Паралимпиады в Токио
  • Reuters

Валерия Шабалина завоевала золотую медаль на дистанции 100 м баттерфляем в классе S14.

Роман Жданов выиграл золото на 50-метровке брассом в классе SB3.

Анастасия Гонтарь — золото на 50 м вольным стилем в классе S10.

Серебряную медаль выиграл Андрей Николаев на 100-метровке вольным стилем в классе S8.

Бронзу — Дарья Пикалова на 100-метровке баттерфляем в классе S13 и Владимир Даниленко на дистанции 100 м на спине в классе S2.

Таким образом, сборная России с шестью медалями расположилась на третьем месте в командном зачёте Паралимпийских игр. На первом месте — Австралия (шесть золотых, одна серебряная, три бронзовые медали), на второй позиции — Китай (5 — 1 — 2).

Ранее сообщалось, что российская пловчиха Валерия Шабалина принесла России первую золотую медаль летних Паралимпийских игр в Токио.

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