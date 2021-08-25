Пловчиха Шабалина принесла России первое золото на Паралимпиаде в Токио

Российская спортсменка Валерия Шабалина завоевала золотую награду Паралимпийских игр в Токио по плаванию.

Уроженка Челябинска Шабалина одержала победу в плавании на 100 м баттерфляем.

В финальном заплыве 26-летняя россиянка показала время 1:03,59. Таким образом, она побила мировой рекорд (1:03,68), который установила сама два года назад.

Для сборной России эта золотая награда стала первой на соревнованиях в Токио.

Паралимпиада проходит с 24 августа по 5 сентября.

Ранее знаменосец паралимпийской сборной России Андрей Вдовин рассказал, что во время церемонии открытия Паралимпиады в Токио флаг чуть было не запутался вокруг древка.