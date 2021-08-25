Знаменосец паралимпийской сборной Вдовин: на церемонии открытия волновался, что флаг запутается

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Знаменосец паралимпийской сборной России Андрей Вдовин рассказал, что во время церемонии открытия Паралимпиады в Токио флаг чуть было не запутался вокруг древка.
Знаменосец паралимпийской сборной Вдовин: на церемонии открытия волновался, что флаг запутается
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

«Когда мы шли с Еленой с флагом, мысль была одна — лишь бы флаг не запутался, потому что, когда начали им махать, он именно это и начал делать. Так что всё своё внимание сосредоточил, чтобы его размотать», — приводит слова Вдовина ТАСС.

Спортсмен отметил, что в целом ему очень понравилась церемония открытия.

«Всё было организовано на высшем уровне, разве что подготовка к самой церемонии была долгая, даже немного изматывающая, но всё же это было суперклассно», — добавил легкоатлет.

Ранее сообщалось, что россиянка Валерия Шабалина установила паралимпийский рекорд в плавании на дистанции 100 м баттерфляем в классе S14 на Играх в Токио.

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