Пловец Даниленко — о завоевании бронзы Паралимпиады: в голове не укладывается

Российский пловец Владимир Даниленко поделился впечатлениями от завоевания бронзовой медали, которая стала для национальной сборной первой на летних Паралимпийских играх в Токио.

«Я принёс России первую медаль Паралимпийских игр? Я сейчас не могу этого даже представить, потому что в голове не укладывается, каково это», — цитирует Даниленко РИА Новости.

Спортсмен признался, что испытывает чувство счастья и гордости.

«Я пять лет шёл к этому, чтобы выступить на Паралимпийских играх и выступить так достойно», — сказал он.

Даниленко в финальном заплыве на дистанции 50 м на спине (класс S2, спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата) показал результат 2 минуты 2,74 секунды. Победу одержал чилиец Альберто Абарса (2:00,40), вторым стал бразилец Габриэль дос Сантос Араужо (2:02,47).

Ранее сообщалось, что пловчиха Валерия Шабалина принесла России первое золото на Паралимпиаде в Токио.