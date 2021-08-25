Пловец Даниленко — о завоевании бронзы Паралимпиады: в голове не укладывается

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Российский пловец Владимир Даниленко поделился впечатлениями от завоевания бронзовой медали, которая стала для национальной сборной первой на летних Паралимпийских играх в Токио.
Пловец Даниленко — о завоевании бронзы Паралимпиады: в голове не укладывается
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Я принёс России первую медаль Паралимпийских игр? Я сейчас не могу этого даже представить, потому что в голове не укладывается, каково это», — цитирует Даниленко РИА Новости.

Спортсмен признался, что испытывает чувство счастья и гордости. 

«Я пять лет шёл к этому, чтобы выступить на Паралимпийских играх и выступить так достойно», — сказал он.

Даниленко в финальном заплыве на дистанции 50 м на спине (класс S2, спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата) показал результат 2 минуты 2,74 секунды. Победу одержал чилиец Альберто Абарса (2:00,40), вторым стал бразилец Габриэль дос Сантос Араужо (2:02,47).

Ранее сообщалось, что пловчиха Валерия Шабалина принесла России первое золото на Паралимпиаде в Токио.

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