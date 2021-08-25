Путин: в сентябре пройдёт заседание совета по развитию физкультуры и спорта

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Президент России Владимир Путин заявил, что заседание совета по развитию физкультуры и спорта пройдёт в сентябре.
Путин: в сентябре пройдёт заседание совета по развитию физкультуры и спорта
  • Reuters

«В сентябре пройдёт заседание совета по развитию физкультуры и спорта, где особое внимание будет уделено детям, созданию условий для занятий физкультурой и спортом. Многое здесь зависит от региональных и муниципальных команд, от самих школ, от их включённости в программы воспитательной работы, которые начнут действовать уже с этого учебного года», — сказал Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам образования.

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что к заседанию совета по развитию физкультуры и спорта будет приурочена встреча с участниками летних Олимпийских игр в Токио.

Ранее сообщалось, что россияне завоевали три золота в первый день Паралимпиады в Токио.

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