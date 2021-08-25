Пловец Жданов с мировым рекордом завоевал золото Паралимпиады на дистанции 50 м брассом
- Reuters
Жданов победил с мировым рекордом в финальном заплыве в плавании на дистанции 50 м брассом в классе SB3 — 46,49 секунды. Таким образом, он побил достижение итальянца Эфрема Морелли (47,49).
Второе место занял испанец Мигель Луке (+2,59), третье — японец Такаюки Судзуки (+2,83).
Ещё один россиянин — Максим Емельянов — стал пятым (+4,14).
Жданов принёс России вторую золотую медаль Паралимпиады в Японии.
Ранее сообщалось, что пловчиха Валерия Шабалина завоевала для России первое золото в Токио.