Пловец Жданов с мировым рекордом завоевал золото Паралимпиады на дистанции 50 м брассом

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Российский пловец Роман Жданов завоевал золотую награду на летней Паралимпиаде в Токио, параллельно установив новый мировой рекорд на дистанции 50 м брассом.
Пловец Жданов с мировым рекордом завоевал золото Паралимпиады на дистанции 50 м брассом
  • Reuters

Жданов победил с мировым рекордом в финальном заплыве в плавании на дистанции 50 м брассом в классе SB3 — 46,49 секунды. Таким образом, он побил достижение итальянца Эфрема Морелли (47,49).

Второе место занял испанец Мигель Луке (+2,59), третье — японец Такаюки Судзуки (+2,83).

Ещё один россиянин — Максим Емельянов — стал пятым (+4,14).

Жданов принёс России вторую золотую медаль Паралимпиады в Японии. 

Ранее сообщалось, что пловчиха Валерия Шабалина завоевала для России первое золото в Токио.

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