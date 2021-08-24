Украинские паралимпийцы отказались уходить от россиян на церемонии открытия

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Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев сообщил, что не все украинцы прислушались к словам руководителя Паралимпийского комитета страны, который призвал спортсменов уйти от россиян на церемонии открытия.
Украинские паралимпийцы отказались уходить от россиян на церемонии открытия
  • Reuters

«Слава богу, что не все украинцы прислушались к руководителю Паралимпийского комитета. Некоторые остались рядом с нашими спортсменами на трибунах. Они просто молодцы! Поддерживаю этих ребят», — сказал Губерниев в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Церемония открытия проходит на Национальном стадионе в столице Японии.

Паралимпийские игры в Токио стартуют 24 августа и продлятся до 5 сентября.

Ранее сообщалось, что украинцам запретили стоять на церемонии открытия Паралимпиады рядом с россиянами.

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