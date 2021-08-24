Украинцам запретили стоять на церемонии открытия Паралимпиады рядом с россиянами

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Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев сообщил, что украинских паралимпийцев попросили покинуть церемонию открытия Паралимпиады, чтобы они не стояли рядом с россиянами.
Украинцам запретили стоять на церемонии открытия Паралимпиады рядом с россиянами
  • Reuters

По его словам, российские спортсмены сообщили ему, что сперва украинцы расположились рядом с ними, россияне даже поприветствовали украинскую делегацию 

«Но дальше началось... Руководители Паралимпийского комитета Украины приказали своей команде уходить, потому что рядом стояла сборная России», — сказал Губерниев в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Паралимпийские игры в Токио стартуют 24 августа и продлятся до 5 сентября.

Ранее сообщалось, что паралимпийские игры в Токио пройдут без зрителей.

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