Украинцам запретили стоять на церемонии открытия Паралимпиады рядом с россиянами
- Reuters
По его словам, российские спортсмены сообщили ему, что сперва украинцы расположились рядом с ними, россияне даже поприветствовали украинскую делегацию
«Но дальше началось... Руководители Паралимпийского комитета Украины приказали своей команде уходить, потому что рядом стояла сборная России», — сказал Губерниев в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».
Паралимпийские игры в Токио стартуют 24 августа и продлятся до 5 сентября.
Ранее сообщалось, что паралимпийские игры в Токио пройдут без зрителей.