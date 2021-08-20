«У FIG отсутствуют аргументированные ответы»: почему рано ставить точку в скандале с художественной гимнастикой на ОИ

Международная федерация гимнастики (FIG) заявила о беспристрастной работе судей, работавших на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Все результаты, в том числе второе место Дины Авериной в личном многоборье, признаны «справедливыми». При этом в ОКР подчеркнули, что федерация отказалась предоставить детализированные протоколы, чтобы обосновать свою позицию. Между тем глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова отметила, что российская сторона уже готовит материалы для оспаривания этого решения.

Международная федерация гимнастики (FIG) прокомментировала судейский скандал, разразившийся на летних Олимпийских играх в Токио. Организация выпустила заявление от имени технического комитета по художественной гимнастике, в котором говорится, что все результаты в этом виде спорта признаны объективными.

«Технический комитет FIG по художественной гимнастике провёл после соревнований тщательное исследование всех оценочных компонентов на каждой фазе состязаний по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх в Токио. По итогам этого процесса мы можем подтвердить, что не было выявлено никаких случаев предвзятости или нарушений со стороны судейских бригад. Комитет, таким образом, подтверждает, что распределение мест и результаты Олимпийских игр в личных и групповых состязаниях по художественной гимнастике справедливы и беспристрастны», — говорится в сообщении.

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В FIG заверили, что для судей на Олимпийских играх были установлены строгие критерии, чтобы выбрать из них самых квалифицированных и непредвзятых. Организация заявила, что осталась удовлетворена их работой, а также выразила поддержку арбитрам, на которых оказывалось давление за их оценки.

«Мы были потрясены, когда узнали, что некоторые судьи из бригад художественной гимнастики получили множество угроз и оскорбительных сообщений после олимпийских соревнований. Эти попытки повлиять на арбитров абсолютно недопустимы. Федерация хочет предельно ясно заявить, что эти судьи получат нашу полную поддержку и достойны высокой оценки за свою работу», — сказано также в заявлении техкома.

Соревнования по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио вызвали бурную реакцию среди болельщиков и специалистов. Впервые с 1996 года российские спортсменки остались без золотых медалей — в личном многоборье Дина Аверина стала второй вслед за израильтянкой Линой Ашрам, а в групповых упражнениях россиянки уступили болгарским девушкам.

Основные претензии к работе судей касались оценок Ашрам. Гимнастика уронила ленту во время последнего упражнения в финале, но всё равно смогла опередить Аверину на 0,150 балла, хотя та не допускала столь серьёзных ошибок ни в одном из видов программы. В Олимпийском комитете России тогда потребовали объяснений от FIG по итогам соревнований и детального разбора судейских оценок, а заодно прокомментировать, с чем была связана долгая задержка перед объявлением финального результата Авериной.

Заявление FIG о том, что со стороны судей не было никаких ошибок, не удовлетворило президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову. Она заявила о готовности добиваться пересмотра результатов.

«Этого и следовало ожидать. Мы готовим дальнейшие материалы по этому делу и не намерены останавливаться. Были допущены неправомерные действия в ходе соревнований, нерегламентированные остановки, наши протесты не были рассмотрены по правилам. Если Дина сделала бы ошибку в 0,15, которая стоила бы ей золотой медали, то это было бы отчётливо видно», — заявила Винер-Усманова ТАСС.

На следующий день последовала реакция со стороны ОКР. Руководитель делегации на Олимпийских играх в Токио Андрей Коноткин рассказал, что генеральный секретарь FIG Николас Буомпан также направил письмо в ОКР, в котором прямо отказался предоставлять видеоанализ выступления спортсменок и публиковать детализированные протоколы оценок и штрафных баллов, по которым можно было бы понять, почему результаты соревнований оказались именно такими.

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«Позиция FIG по итогам этого официального заявления понятна и даже, наверное, объяснима. Однако в ней полностью отсутствуют аргументированные ответы на вопросы, с которыми я, как глава делегации ОКР, обращался в FIG и МОК. Абсолютно формальную реакцию на наш первый запрос от 7 августа по факту ситуации с судейством в индивидуальном многоборье комментировать просто бессмысленно. В документе, полученном нами сейчас, к сожалению, также не содержится никакой информации по объективному и детальному анализу решений каждого из судей, по соответствию выставленных Дине Авериной баллов с точки зрения независимой экспертизы, по отсутствию прямого или косвенного конфликта интересов при формировании бригады арбитров на данные соревнования, по факту более чем продолжительной паузы для подсчёта финальной оценки после заключительного выступления российской гимнастки», — отметил Коноткин.

Он добавил, что сейчас художественной гимнастике недостаёт открытости и прозрачности при определении результатов. Ни болельщики, ни специалисты не имеют доступа к оценкам судей и их подсчётам, в то время как олимпийским видам спорта крайне необходимо иметь чёткие и понятные критерии судейства, которые не будут оставлять вопросов.

Коноткин также рассказал, что произошедший на Олимпиаде скандал заинтересовал первого вице-президента FIG Василия Титова. Он сам направил дополнительный протест, который будет рассмотрен уже исполнительным комитетом федерации, занимающим более высокое место в её структуре.

«Василия Николаевича, как и нас, не устроило отсутствие какой-либо содержательной реакции со стороны FIG. Считаем справедливым решение задействовать все доступные ресурсы, чтобы получить пояснения по актуальным и обоснованным вопросам. Продолжаем работу, непрерывно оказываем поддержку, в том числе юридическую и дипломатическую, нашим коллегам из гимнастического сообщества и находимся в постоянном контакте с нашим представителем в FIG», — добавил представитель ОКР.