В Минприроды России предложили запретить использование 28 одноразовых товаров

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Минприроды России направило в Минпромторг предложение о запрете использования в стране 28 одноразовых видов упаковки и товаров — в частности, трубочек и ватных палочек, заявил глава ведомства Александр Козлов.
В Минприроды России предложили запретить использование 28 одноразовых товаров
  • Pixabay

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Есть некоторая номенклатура, которая трудноизвлекаемая или не перерабатывается вообще... Мы составили перечень, там порядка 28 номенклатур, которые, по нашему мнению, можно заменить на то, что можно переработать, и не создавать вещи, от которых сегодня проблемы», — сказал Козлов.

По его словам, перед ведомством стоит задача избавиться от соответствующей группы товаров за несколько лет.

Заммэра Москвы Пётр Бирюков ранее заявил, что за шесть месяцев 2021 года при сортировке мусора в столице было выделено и направлено на переработку 482 тыс. тонн вторсырья.

Также телеканал «360» сообщал, что в Московской области откроют ещё 15 площадок для сбора крупногабаритного мусора «Мегабак» до конца года.

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