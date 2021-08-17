В Москве собрали 482 тысячи тонн вторсырья для переработки
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
«Это на 17% больше, чем за то же полугодие в 2020-м. За прошлый год было выделено более 855 тыс. тонн вторсырья. В этом году планируем увеличить эту цифру до миллиона тонн», — уточнил Бирюков.
Как отметил чиновник, такие показатели свидетельствуют о том, что жители столицы готовы и дальше заниматься сортировкой бытовых отходов.
С 1 января 2020 года во дворах и у социальных учреждений города обустроено более 22 тыс. контейнерных площадок.
Там размещено свыше 60 тыс. брендированных контейнеров.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области откроют ещё 15 площадок для сбора крупногабаритного мусора «Мегабак» до конца года.