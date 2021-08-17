В Москве собрали 482 тысячи тонн вторсырья для переработки

За шесть месяцев 2021 года при сортировке мусора в столице было выделено и направлено на переработку 482 тыс. тонн вторсырья, заявил заммэра Москвы Пётр Бирюков.

Об этом сообщает kp.ru.

«Это на 17% больше, чем за то же полугодие в 2020-м. За прошлый год было выделено более 855 тыс. тонн вторсырья. В этом году планируем увеличить эту цифру до миллиона тонн», — уточнил Бирюков.

Как отметил чиновник, такие показатели свидетельствуют о том, что жители столицы готовы и дальше заниматься сортировкой бытовых отходов.

С 1 января 2020 года во дворах и у социальных учреждений города обустроено более 22 тыс. контейнерных площадок.

Там размещено свыше 60 тыс. брендированных контейнеров.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области откроют ещё 15 площадок для сбора крупногабаритного мусора «Мегабак» до конца года.