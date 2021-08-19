Журова: Дине Авериной и Ашрам могли выдать две золотые медали

Депутат Госдумы России Светлана Журова прокомментировала решение Международной федерации гимнастики (FIG) признать результаты олимпийского турнира по художественной гимнастике непредвзятыми.

«В субъективном виде спорта, где существуют судьи, такое может случиться. Причём я сама видела разбор чуть ли не по элементам от наших судей, у которых другое мнение. К сожалению, в подобных видах так и будет. Мы однозначно останемся при своём мнении, а федерация гимнастики — при своём. Я знаю, что были ситуации, когда выдавали две золотые медали. Может быть, исходя из этого скандала, здесь также могли выдать две медали. Для нас Дина всё равно чемпионка», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

7 августа в финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, уступив 0,150 балла израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления.

Ранее Винер-Усманова заявила, что Россия подаст протест на решение техкома FIG по судейству.