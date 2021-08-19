Журова: Дине Авериной и Ашрам могли выдать две золотые медали

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Депутат Госдумы России Светлана Журова прокомментировала решение Международной федерации гимнастики (FIG) признать результаты олимпийского турнира по художественной гимнастике непредвзятыми.
Журова: Дине Авериной и Ашрам могли выдать две золотые медали
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«В субъективном виде спорта, где существуют судьи, такое может случиться. Причём я сама видела разбор чуть ли не по элементам от наших судей, у которых другое мнение. К сожалению, в подобных видах так и будет. Мы однозначно останемся при своём мнении, а федерация гимнастики — при своём. Я знаю, что были ситуации, когда выдавали две золотые медали. Может быть, исходя из этого скандала, здесь также могли выдать две медали. Для нас Дина всё равно чемпионка», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

7 августа в финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, уступив 0,150 балла израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления.

Ранее Винер-Усманова заявила, что Россия подаст протест на решение техкома FIG по судейству.

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