Винер-Усманова заявила, что Россия подаст протест на решение техкома FIG по судейству

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сообщила, что российская сторона готовит материалы для подачи протеста на решение технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) по поводу судейства на Олимпийских играх в Токио.

«Мы тоже собираем документы, делаем анализ выставления оценок. Мы готовим материалы, которые предъявим, мы это так не оставим. Мы не остановимся — подадим протест. Мы не глупые, чтобы на пустом месте собирать скандал. Мы знаем на 100%, что мы правы. Мы подтвердили это своими оценками и оценками независимых судей высшей категории, которые тоже отсудили все соревнования», — цитирует Винер-Усманову РИА Новости.

По её словам, у российской стороны есть своя доказательная база того, что на Играх в Токио совершались огромные нарушения.

«Если когда-то мы защищали технический комитет, а международная федерация обвиняла судей, то сейчас все наоборот. В то время не было таких ужасных результатов, которые были сейчас», — заявила Винер-Усманова.

Она подчеркнула, что это касается не только результата Дины Авериной, но и огромного количества протестов, разобранных не по правилам. Глава ВФХГ отметила, что сейчас необходимо обратить максимально пристальное внимание на технический комитет FIG, а также на судей соревнований, чтобы понять, по каким критериям они были отобраны.

На ОИ в Токио россиянка Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье, уступив 0,150 балла израильтянке Линой Ашрам, которая уронила ленту в последнем упражнении.

Также сборная России стала второй в групповом многоборье, проиграв Болгарии.

Ранее в FIG остались довольны работой судей на турнире по художественной гимнастике на ОИ.