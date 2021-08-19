В FIG остались довольны работой судей на турнире по художественной гимнастике на ОИ
- Reuters
Как сообщается на сайте FIG, в работе и решениях арбитров не было выявлено никаких нарушений и предвзятости. Таким образом, технический комитет подтвердил справедливость распределения мест и выставления оценок на соревнованиях.
«FIG установила строгие критерии для объективного отбора наиболее квалифицированных и непредвзятых судей на Олимпийские игры и довольна их работой», — говорится в заявлении.
Кроме того, в FIG сообщили, что были потрясены информацией, согласно которой некоторые судьи получали угрозы после проведения соревнований.
«FIG хочет чётко обозначить, что судьи пользуются нашей полной поддержкой и заслуживают похвалы за работу», — подчеркнули в организации.
Ранее сообщалось, что Дина и Арина Аверины хотят выступить на ЧМ по художественной гимнастике в Японии.