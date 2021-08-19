В FIG остались довольны работой судей на турнире по художественной гимнастике на ОИ

В Международной федерации гимнастики (FIG) провели анализ судейских решений на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

Как сообщается на сайте FIG, в работе и решениях арбитров не было выявлено никаких нарушений и предвзятости. Таким образом, технический комитет подтвердил справедливость распределения мест и выставления оценок на соревнованиях.

«FIG установила строгие критерии для объективного отбора наиболее квалифицированных и непредвзятых судей на Олимпийские игры и довольна их работой», — говорится в заявлении.

Кроме того, в FIG сообщили, что были потрясены информацией, согласно которой некоторые судьи получали угрозы после проведения соревнований.

«FIG хочет чётко обозначить, что судьи пользуются нашей полной поддержкой и заслуживают похвалы за работу», — подчеркнули в организации.

Ранее сообщалось, что Дина и Арина Аверины хотят выступить на ЧМ по художественной гимнастике в Японии.