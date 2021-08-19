Дина и Арина Аверины хотят выступить на ЧМ по художественной гимнастике в Японии
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- РИА Новости
«Пока до чемпионата мира — да, будем готовиться. Если он состоится», — цитирует Аверину РИА Новости.
Чемпионат мира по художественной гимнастике состоится в октябре в японском Китакюсю.
На Олимпиаде в Токио Дина Аверина заняла второе место в индивидуальном многоборье, уступив израильтянке Линой Ашрам 0,150 балла. Арина Аверина стала четвёртой.
Ранее Ашрам отметила, что её происхождение помогает ей выигрывать.