Дина и Арина Аверины хотят выступить на ЧМ по художественной гимнастике в Японии

Серебряная призёрка Игр в Токио россиянка Дина Аверина ответила на вопрос, собираются ли она и её сестра Арина продолжать карьеру.

«Пока до чемпионата мира — да, будем готовиться. Если он состоится», — цитирует Аверину РИА Новости.

Чемпионат мира по художественной гимнастике состоится в октябре в японском Китакюсю.

На Олимпиаде в Токио Дина Аверина заняла второе место в индивидуальном многоборье, уступив израильтянке Линой Ашрам 0,150 балла. Арина Аверина стала четвёртой.

Ранее Ашрам отметила, что её происхождение помогает ей выигрывать.