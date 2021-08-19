Израильская гимнастка Ашрам о золоте ОИ: я не русская и добиваюсь успехов 

Чемпионка Олимпийских игр в Токио в индивидуальном многоборье израильтянка Линой Ашрам отметила, что её происхождение помогает ей выигрывать.

«В 14 лет меня назвали «чёрной пантерой». Очевидно, что мой цвет кожи чётко подчёркивает, что я не такая как все. Я не русская, и я добиваюсь успехов», — цитирует Ашрам Israelhayom.

Напомним, Ашрам выиграла золото в индивидуальном многоборье, несмотря на то что уронила предмет в упражнении с лентой. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, уступив сопернице из Израиля 0,150 балла.

Ранее сообщалось, что Ашрам посетила приём призёров Игр у президента страны Израиля Ицхака Герцога.