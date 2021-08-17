Ашрам — о победе на ОИ в Токио: знали, что весь Израиль стоит за нами

Короткая ссылка
Чемпионка Олимпийских игр в Токио в индивидуальном многоборье, израильтянка Линой Ашрам, посетила приём призёров Игр у президента страны Ицхака Герцога.
Ашрам — о победе на ОИ в Токио: знали, что весь Израиль стоит за нами
  • Reuters
  • © Lisi Niesner

«Мы чувствовали поддержку. Знали, что весь Израиль стоит за нами вне зависимости от результата, которого мы достигли. Это наш израильский дух и поддержка. Мы до сих пор не верим и ждём, когда нас разбудят. На самом деле, лучше не просыпаться», — цитирует речь Ашрам Ynet.

На Играх в Токио Ашрам допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой, но всё равно сумела выиграть золото, опередив россиянку Дину Аверину, которая безошибочно провела своё выступление.

Ранее Ашрам рассказала, как поддержка молодого человека помогла ей на Олимпиаде в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить