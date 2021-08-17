Ашрам — о победе на ОИ в Токио: знали, что весь Израиль стоит за нами

Чемпионка Олимпийских игр в Токио в индивидуальном многоборье, израильтянка Линой Ашрам, посетила приём призёров Игр у президента страны Ицхака Герцога.

«Мы чувствовали поддержку. Знали, что весь Израиль стоит за нами вне зависимости от результата, которого мы достигли. Это наш израильский дух и поддержка. Мы до сих пор не верим и ждём, когда нас разбудят. На самом деле, лучше не просыпаться», — цитирует речь Ашрам Ynet.

На Играх в Токио Ашрам допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой, но всё равно сумела выиграть золото, опередив россиянку Дину Аверину, которая безошибочно провела своё выступление.

Ранее Ашрам рассказала, как поддержка молодого человека помогла ей на Олимпиаде в Токио.