Ашрам — о победе на ОИ в Токио: знали, что весь Израиль стоит за нами
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«Мы чувствовали поддержку. Знали, что весь Израиль стоит за нами вне зависимости от результата, которого мы достигли. Это наш израильский дух и поддержка. Мы до сих пор не верим и ждём, когда нас разбудят. На самом деле, лучше не просыпаться», — цитирует речь Ашрам Ynet.
На Играх в Токио Ашрам допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой, но всё равно сумела выиграть золото, опередив россиянку Дину Аверину, которая безошибочно провела своё выступление.
Ранее Ашрам рассказала, как поддержка молодого человека помогла ей на Олимпиаде в Токио.