Ашрам рассказала, как поддержка молодого человека помогла ей на Олимпиаде в Токио

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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике израильтянка Линой Ашрам призналась, что без поддержки своего молодого человека Офека ей было бы сложно победить в личном многоборье на Олимпиаде в Токио.
Ашрам рассказала, как поддержка молодого человека помогла ей на Олимпиаде в Токио
  • Reuters

«Он напомнил мне, что верит в меня и что я могу. Он понимает и поддерживает меня, мои занятия спортом не вызывают у него дискомфорта. Ночью перед финалом он сказал мне делать то, что я умею, наслаждаться моментом, чтобы никакие мысли не отвлекали меня», — приводит слова Ашрам Israelhayom.

22-летняя спортсменка призналась, что разговаривала со своим бойфрендом из Токио каждое утро.

«Мы говорили о соревнованиях, и он поддерживал меня», — заявила Ашрам.

Молодой человек спортсменки в данный момент проходит службу в армии.

Напомним, что Линой Ашрам выиграла золото в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике, несмотря на то что уронила предмет в упражнении с лентой. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал судейство в соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх в Токио.

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