Олимпийский чемпион по хоккею Кожевников назвал сговором судейство гимнастики на Играх в Токио

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал судейство в соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх в Токио.
Олимпийский чемпион по хоккею Кожевников назвал сговором судейство гимнастики на Играх в Токио
  • Reuters

«Это политические игры. Сразу было понятно, что что-то произойдёт. Американцы проигрывают, канадцы проигрывают, но сколько было моментов, когда давали две медали. Почему здесь нельзя было дать две медали? Наши девчонки же сильнее, это было понятно. Чистый сговор!» — приводит слова Кожевникова «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что российские спортсмены умеют достойно принимать поражение. А также назвал случившееся на Олимпиаде в Токио подковёрными играми, которые устроили англичане.

«Они проигрывать не умеют, а только могут заниматься пакостями», — заключил экс-хоккеист.

Напомним, что Линой Ашрам выиграла золото в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике, несмотря на то что уронила предмет в упражнении с лентой. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль.

Ранее Израильская федерация гимнастики ответила на критику судейства на ОИ в Токио.

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