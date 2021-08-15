Израильская федерация гимнастики ответила на критику судейства на ОИ в Токио

Израильская федерация гимнастики прокомментировала реакцию россиян на победу Линой Ашрам в индивидуальном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио.

«Линой Ашрам выиграла золотую медаль Игр в Токио, потому что она показала лучшее выступление», — приводит слова представителя федерации ТАСС.

Напомним, Ашрам выиграла золото в индивидуальном многоборье, несмотря на то что уронила предмет в упражнении с лентой. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль.

Ранее Ашрам поделилась мнением о реакции россиян на её победу в индивидуальном многоборье на Играх в Токио.