Ашрам высказалась о реакции россиян на её победу над Авериной на ОИ

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике израильтянка Линой Ашрам поделилась мнением о реакции россиян на её победу в индивидуальном многоборье на Играх в Токио.

«Я не обращаю внимания на то, что говорят другие. Я добилась своего, и это принадлежит мне вместе с тренером Айелет Зуссман и командой. Кто хочет, говорит то, что хочет, я довольна тем, чего мы достигли. На чемпионате мира 2018 года Дина уронила ленту, но всё равно победила. Мы не сказали ни слова. Это судейство, это Олимпиада», — цитирует Ашрам Israelhayom.

Она подчеркнула, что судейство на Играх является самым справедливым, которое вообще может быть. По её словам, она слышала, что Аверина потом сказала, что в произошедшем нет её вины, а также израильтянка предположила, что в России просто привыкли к победе своих гимнасток.

Напомним, Ашрам выиграла золото в индивидуальном многоборье, несмотря на то что уронила предмет в упражнении с лентой. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова ответила на слова тренера Ашрам о неумении проигрывать.