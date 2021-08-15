Винер-Усманова ответила на слова тренера гимнастки Ашрам о неумении проигрывать

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова отреагировала на слова Айелет Зуссман, тренера израильской гимнастки Линой Ашрам, о неумении проигрывать.

«Мы не привыкли проигрывать, а они проигрывали пять лет. Перед Олимпийскими играми у этой девочки не было ни одной золотой медали: ни на Гран-при, ни на кубках мира. Только в Израиле была победа да на чемпионате Европы в 2020 году при отсутствии России. В нашем присутствии — никогда. В многоборье, в олимпийской дисциплине, у неё никогда не было успеха над Авериными. Это первый аргумент, подтверждающий, что Зуссман говорит неправду», — приводит слова Винер-Усмановой «Спорт-Экспресс».

Напомним, Ашрам выиграла золото в индивидуальном многоборье, несмотря на то что уронила предмет в упражнении с лентой. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль. 

Ранее хоккеист Александр Овечкин признался, что ему стало обидно за результат российских «художниц» на ОИ в Токио.

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